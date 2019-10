Vremenska prognoza za vikend: Maglovita, sveža jutra i "letnji" dani

Mondo pre 5 sati | MONDO/Beta

Evo kakvo nas vreme očekuje ovog vikenda!

Evo kakvo nas vreme očekuje ovog vikenda! U Srbiji će danas ujutro biti sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom a tokom dana će biti sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab vetar, južnog pravca. Jutarnja temperatura kretaće se od šest do 13 stepeni a najviša dnevna od 23 do 27 stepena. U Beogradu danas sunčano i toplo uz slab vetar, južnog pravca. Jutarnja temperatura kretaće se od osam do 13 stepeni a najviša dnevna oko 26