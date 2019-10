RHMZ objavio novu najavu: Naredna nedelja donosi nam čudo! Još jedan šok u oktobru!

Kurir pre 6 sati

U Srbiji će sutra jutro biti sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom, a tokom dana biće sunčano i toplo.

Duvaće slab, promenljiv vetar. Jutarnja temperatura biće od 7 do 14 stepeni, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni, saopštio je RHMZ. U Beogradu će sutra biti sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 9 do 13, najvisa dnevna oko 28 stepeni. Prema izgledima za narednih sedam dana, očekuje se nastavak Miholjskog leta - jutro sveže, danju pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom od 24 do 29 stepeni.