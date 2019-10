Vučić: Niko nam nikada nije nudio razgraničenje ni podelu Kosova, naši izgledi nisu preveliki

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da niko nikada nije nudio razgraničenje ni podelu Kosova - jer je Kosovo "za zemlje EU i za SAD nezavisno".

"Ljudima je najlakše da kažu mi smo protiv podele ili razgraničenja, a ja pitam ko nam je nudio. Niko nikada nam to nije nudio, na žalost, zato što je po njima Kosovo celovito, nezavisno. Tačka", rekao je Vučić za TV Prva. On je kazao da "to što mi Srbi sebe doživljavamo kao svetsku silu i mislimo da možemo i mnogo više od toga, pokazuje koliko smo nesvesni svojih pozicija, situacije i svega što se dešavalo i da nismo sami u svetu i koliko ne razumemo šta se