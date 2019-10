I danas u Srbiji sunčano i toplo, do 28 stepeni

Vesti online pre 6 sati | Tanjug, Vestionline

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, sa maksimalnom dnevnom tempetaturom od 24 do 28 stepeni.

Jutro će biti sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom, a vetar slab, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura će se kretati od 7 do 14 stepeni. U Beogradu će biti sunčano i toplo, sa slabim jugoistočnim vetrom. Jutarnja temperatura će se kretati od devet do 14 stepeni, a najviša dnevna oko 27 stepeni. U Srbiji će i narednih sedam dana jutra biti sveža, u toku dana će biti veoma toplo za ovo doba godine, sa najvišim temperaturama od 24 do 29 stepeni.