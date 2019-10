Nastavlja se Miholjsko leto: Pred nama je najtopliji 21. oktobar u poslednje 93 godine

iKragujevac pre 1 sat

U Srbiji će danas jutro biti sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom, a tokom dana biće sunčano i toplo. Meteorolozi za danas prognoziraju najtopliji beogradski oktobar od 1926. godine, kada je u srpskoj prestonici izmereno 26,5 stepeni Celzijusa.

Za danas se, naime, predviđa maksimalna temperatura do 28 stepeni, pa će to verovatno biti najtopliji 21. oktobar u poslednje 93 godine. I novembarski rekord, inače, zabeležen je 1926. godine - 29,3 stepena. Danas će duvati slab, promenljiv vetar. Jutarnja temperatura biće od 7 do 14 stepeni, najviša dnevna od 25 do 28 stepeni, saopštio je RHMZ. U Kragujevcu će sutra biti sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 9 do 13, najviša dnevna oko 28 stepeni. Prema