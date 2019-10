Sa ove zgrade u Nišu je pao mali Pavle (7): Dečak usred noći pao sa 9 metara visine, pukom srećom preživeo! Komšije u šoku: Toliko je mali da ne znamo kako je uspeo da preskoči ogradu (foto)

Kurir pre 6 sati

Pravo je čudo kako je sedmogodišnji Pavle S. preživeo jutrošnji pad sa trećeg sprata sa svoje zgrade u Gornjomatejevačkoj ulici u Nišu i pritom zadobio povrede nagnječenja tela.

On je noćas oko 4 sata nakon pada prošao samo sa površinskim povredama i kontuzijama, a pao je sa oko devet metara visine. - Dečaku je urađena odmah kompletna dijagnostika i konstatovali smo samo nagnječenja. Bez obzira na to, on će ipak nekoliko dana provesti na Dečjoj klinici - rekli su nam iz Uprave Kliničkog centra u Nišu. Komšije su u blagom šoku šta se dogodilo tokom jutarnjih časova. Kako nezvanično saznajemo, mali Pavle je dovezen privatnim automobilom u