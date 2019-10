Bastać napravio carinski prekršaj, u prtljagu imao više od 10.000 evra

Radio 021 pre 1 sat | N1

Predsednik beogradske Opštine Stari Grad Marko Bastać napisao je na svom Tviter profilu da je napravio carinski prekršaj, odnosno da je imao u prtljagu više novca nego što je zakonom dozvoljeno, što je 10.000 evra, dodajući da nije znao da je to prekršaj.

"Kada je neko bolestan i kada je nečiji život u pitanju, da li treba pomoći? Za mene nema dileme - da! Danas me je carinik izvukao iz reda i pretresao do gole kože. Utvrdili su da sam napravio carinski prekršaj. U prtljagu sam imao više novca nego što je dozvoljeno. Nisam znao da je to prekršaj. Novac sam nosio prijatelju koji ima životni problem. Ponovo bih to uradio", napisao je Bastać. U odgovoru na tvitove, a upitan da li je malo ili dosta preko zakonom