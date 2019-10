Obavezan predškolski program za decu mlađu od pet i po godina biće uveden postepeno

Radio 021 pre 52 minuta | Tanjug, Politika

Obavezni predškolski program za decu mlađu od pet i po godina uvodiće se postepeno i tamo gde bude uslova za to, nezvanično saznaje Politika u Ministarstvu prosvete.

List piše o tome da je najava ministra prosvete Mladena Šarčevića da će deca od treće godine pohađati obavezni i besplatni pripremni predškolski program izazvala negodovanje među predstavnicima sindikata koji zastupaju vaspitače, a s obzirom da oni ukazuju na to da još nije rešen ni problem prebukiranosti vrtića. Oni su upozorili da je broj dece upisane preko norme u obdaništima porastao sa 11.000 na 40.000 do 60.000 i ukazali na to da novac namenjen rešavanju