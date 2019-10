Milojevićeva poruka iz Londona: ''Nisam iz te filozofije...''

Sportske.net pre 47 minuta | Beta

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da njegovu ekipu ne opterećuje to da li je Totenhem u krizi i da fudbaleri srpskog kluba nemaju čega da se plaše u Londonu.

Zvezda će sutra od 21.00 gostovati Totenhemu u trećem kolu Lige šampiona. "Spremićemo se kao i do sada. Daćemo sve od sebe da igramo dobro. Imamo veliko poštovanje prema svakoj ekipi, ne samo Totenhemu. Nemamo čega da se plašimo. Probaćemo da igramo svoju igru. To je jednostavno to, ostalo je prazna priča", rekao je Milojević na konferenciji za novinare u Londonu. Prošlogodišnji finalista tog takmičenja Totenhem je u rezultatskoj krizi. "Gledaćemo na njih kao da