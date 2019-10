Danas je najtopliji 21. oktobar u poslednje 93 godine, evo kolika će temperatura biti

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

Meteorolozi prognoziraju najtopliji beogradski oktobar od 1926. godine, kada je u srpskoj prestonici izmereno 26,5 stepeni Celzijusa

BEOGRAD - Meteorolozi za danas prognoziraju najtopliji beogradski oktobar od 1926. godine, kada je u srpskoj prestonici izmereno 26,5 stepeni Celzijusa. Za danas se, naime, predviđa maksimalna temperatura do 28 stepeni, pa će to verovatno biti najtopliji 21. oktobar u poslednje 93 godine. I novembarski rekord, inače, zabeležen je 1926. godine - 29,3 stepena. Miholjsko leto se u svakom slučaju nastavlja do kraja meseca, poručuju iz RHMZ. Tako će u Srbiji jutro biti