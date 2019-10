Kako Moskva tumači Pompeove reči

B92 pre 2 sata | Tanjug

Moskva -- SAD verovatno neće koristiti vojnu silu protiv Turske, izjavio je predsedavajući Komiteta za međunarodne odnose Saveta Ruske Federacije Konstantin Kosačev.

Podsetimo, američki državni sekretar Majk Pompeo rekao je da je američki predsednik spreman da preduzme vojnu akciju protiv Turske, zbog akcija te zemlje u Siriji. "Nije jasno iz Pompeovih reči šta može dovesti do toga da SAD pokrenu vojnu akciju protiv Turske. Činjenica da on nije jasno povukao liniju znači da to može biti nešto vanredno, poput iznenadnog turskog napada na američke trupe u regionu. Ali to će se teško dogoditi, tako da će situacija ostati kakva