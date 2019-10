U Srbiji sutra sunčano, temperatura do 28 stepeni

Blic pre 1 sat | Tanjug

U Srbiji će sutra jutro biti sveže, uz retku pojavu magle, a u toku dana sunčano i toplo sa temperaturom znatno iznad proseka za ovo doba godine.

Vetar će biti slab, promenljiv. Jutarnja temperatura u većini mesta od 4 do 9 C, u Beogradu i južnom Banatu do 13 C. Najvisa dnevna od 25 do 28 C, saopšto je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti sunčano i toplo uz slab vetar, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 8 C do 13 C, najviša dnevna oko 28 C. U narednih sedam dana, do 29. oktobra, nastaviće se Miholjsko leto - jutra sveža, danju pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom od