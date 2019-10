Kurti: Kosovski Srbi ne žele Zajednicu srpskih opština, traže svoja prava a ne šovinističke projekte

Danas pre 7 sati | Piše: Beta

Lider Samoopredeljenja i verovatno novi premijer Kosova Aljbin Kurti izjavio je večeras da je Zajednica srpskih opština mrtva stvar i da je to projekat države Srbije, a ne kosovskih Srba.

„Zajednica je mrtva. To je srpski projekat na Kosovu. To nije volja srpske manjine u zemlji. Na Kosovu ima 132.000 Srba i oni se nikada nisu žalili zbog Zajednice. Zašto nisu tražili njeno formiranje, to je zato što to ne žele. Oni (Srbi) traže svoja prava, a ne šovinističke projekte Srbije na Kosovu. Srbija traži da dobije nešto od naše zemlje“, rekao je Kurti u intervjuu koji prenosi prištinska kablovska telelvizija K7. Ponovio je da će se od Srbije tražiti