Prognoza RHMZ: U Srbiji ujutru sveže, tokom dana toplo vreme

Kurir pre 3 sata

BEOGRAD - U Srbiji će ujutru biti sveže, uz retku pojavu magle, dok se u toku dana očekuje sunčano i toplo vreme s temperaturom znatno iznad proseka za ovo doba godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Duvaće slab vetar promenljivog pravca, jutarnja temperatura će u većini mesta biti od četiri do devet stepeni, a u Beogradu i južnom Banatu do 13, dok će najviša dnevna biti od 25 do 28 stepeni. U Beogradu će danas biti sunčano i toplo vreme, uz