U Srbiji sutra sunčano i toplo, do 29 stepeni

U Srbiji će sutra biti sunčano i toplo vreme s temperaturom iznad proseka za ovo doba godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Jutro sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura u većini mesta od četiri do 10, u Beogradu i južnom Banatu do 14, a najviša od 25 do 29. U Beogradu sunčano i toplo vreme. Vetar slab, jugoistočni. Najniža temperatura od osam do 14, a najviša oko 29. U Srbiji narednih dana pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom od 23 do 30. Krajem meseca temperatura u postepenom padu. Biometeorološka prognoza za sredu,