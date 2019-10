Uhapšen prilikom pokušaja krađe „audija”

Politika pre 48 minuta | P.O.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su I.T. (1974) iz Aranđelovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila, saopšteno je iz MUP-a Srbije. Sumnja se da je on tokom noći 21. oktobra u Kragujevcu, na parkingu ispred jedne zgrade, obio i ukrao putnički automobil „audi“. Policija ga je uhapsila dok je pokušavao da se automobilom udalji sa parkinga. Za I.T. bilo je raspisano više potraga