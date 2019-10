Objavljeno koliko novca od države dobijaju Partizan i Zvezda

Radio 021 pre 22 minuta | B92

Ministar finansija Siniša Mali odgovorio je danas na pitanje ko je od države dobio više novca - Crvena zvezda ili Partizan.

Prethodnih meseci u javnosti se licitiralo koga vlast više voli od večitih beogradskih rivala. Kada se podvuče crta, košarkaški i fudbalski ljuti rivali, više-manje su jednako voljeni od strane države, grada i javnih preduzeća, bar kada je novac u pitanju. "Za KK Crvena Zvezda, od 2014. do 2019. godine ukupno je uplaćeno 1,626 milijarde dinara i to bez PDV-a", rekao je Mali. Prema njegovim rečima, za KK Partizan u istom periodu od 2014. do 2019. godine ukupno je