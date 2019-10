Vučić za bečki Standard: Nema priznanja Kosova u aktuelnim granicama

Vesti online pre 1 sat | Vestionline, Tanjug

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić isključio je, u intervjuu bečkom dnevniku „Standard“, mogućnost da Beograd prizna Kosovo u aktuelnim granicama i dodaje da je malo verovatno da će Beograd uopšte priznati Kosovo, iako kaže da je od SAD čuo da je EU promenila stav i da bi od Beograda mogla tražiti priznanje.

Upitan da li će Srbija ikada priznati Kosovo kao ravnopravnu članicu međunarodne zajednice, Vučić je odgovorio da je to za Srbe teško pitanje. – Međutim, želimo da vidimo šta oni (prištinski pregovarači) kažu i zašto nešto kažu. Naravno želimo da čujemo i šta EU ima da kaže. Do sada EU nije postavljala nikakve preduslove Srbiji. Mi smo, međutim, od Amerikanaca čuli da se to možda promenilo, ali želimo to da čujemo od naših evropskih partnera. Ne mogu da isključim