"Izvinjavam se svima iz Mančestera, ali ja navijam za Liverpul"

B92 pre 13 minuta | B92, Beta

Fudbaler Partizana Saša Zdjelar rekao je da svi igrači sanjaju da igraju protiv Mančester junajteda.

On je istakao i da se za tu utakmicu pripremaju kao za svaku drugu. "Znamo šta radimo, imamo cilj i nadam se da ćemo dobro ući utakmicu i uraditi ono što smo se dogovorili. Gledamo njihovu ligu, kako igraju lošije, ali mislim da je to greška. Oni su protiv Liverpula pokazali da igraju ozbiljan fudbal i mogli su da pobede. Ne mislim da će doći da smo odigraju, mislim da su jako kvalitetna ekipa", naveo je on. Zdjelar je dodao da u Engleskoj navija za Liverpul.