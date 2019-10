Vučić: Sad su pošteniji

B92 pre 1 sat | Tanjug

"Odluka EU da ne otvori vrata Severnoj Makedoniji i Albaniji navela je region da shvati da ne može da se osloni samo na svoje zapadne susede".

To je izjavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić i poručio da je jedini odgovoran pristup da brinemo sami o sebi. Takva odluka, doneta uprkos reformskim naporima Albanije i Severne Makedonije, jasno je pokazala regionu da "nije sve do nas", istakao je Vučić u intervjuu za "Fajnenšel tajms". "Oni su uvek govorili, 'od vas zavisi, od brzine vaših reformi... Sad su pošteniji. Sad bar kažu, nije sve do vas", rekao je Vučić i potom zapitao: "Šta mogu da uradim, da