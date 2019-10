Taksa od tri evra za turiste koji borave u Veneciji od 1.jula 2020.

Danas pre 2 sata | Piše: Danas Online

Turisti koji žele da uđu u Veneciju moraće od 1. jula iduće godine za to da plate najmanje tri evra, objavila je gradska uprava.

Mera koja će se primenjivati na jednodnevne izletnike i putnike s kruzera, ali ne i na one koji borave u hotelima, najavljena je početkom godine, ali je njena primena bila odložena zbog tehničkih poteškoća, prenosi N1 pozivajući se na Hinu. Cena ove takse porašće na šest do osam evra tokom vrhunca sezone. Načini plaćanja još se razrađuju. Oni koji u grad pokušaju da se „prošvercuju“ suočiće se s kaznama od 100 do 450 evra. Masovni turizam dugogodišnji je problem