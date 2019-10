Vučić za FT: Moramo o sebi da brinemo

Danas pre 48 minuta | Piše: Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić vidi u tome što EU nije odobrila početak pristupnih pregovora Severnoj Makedoniji i Albaniji uprkos reformskim naporima, potvrdu ispravnosti njegove politike učvršćivanja bliskijih veza sa Kinom i Rusijom.

„Moramo sami o sebi da brinemo, to je jedini način, to je jedini pristup, Sve drugo bi bilo neodgovorno“, rekao je Vučić u intervjuu za današnji Fajnenšal tajms (FT), koji je taj članak objavio pod naslovom „Balkanske zemlje računaju na regionalne veze posle odbijanja EU“. Vučić je rekao da se sada vidi da u procesu pristupanja Uniji ne zavisi sve od zemalja koje tome teže, iako im se baš to uvek govori. „Oni su uvek govorili od vas zavisi, od brzine vaših reformi…