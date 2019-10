Milojević: Visok poraz, ali glave gore...

Dnevnik pre 2 sata

LONDON: Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da je poraz od Totenhema u Ligi šampiona sa 5:0 previsok, ali da ekipa mora da se što pre oporavi od duela u Londonu.

"Rezultat je sigurno previsok, ali u svakom slučaju mislim da smo ostavili mnogo bolji utisak, delove gde smo pokušavali kroz igru da dođemo do gola. Nije lako igrati protiv Totenhnema. Ono što me raduje, to je da smo imali 13-14 udaraca na gol, što je pokazatelj da smo pokušavali da dođemo do pogotka", rekao je Milojević na konferenciji za medije u Londonu. On je dodao da je pet golova razlike mnogo na ovom nivou i da greške moraju da se svedu na minimum. "Mnogo