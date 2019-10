Bregzit se ponovo odlaže

EurActiv pre 2 sata | Beta/EURACTIV.rs Foto: Beta/AP

Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk rekao je da će preporučiti da EU odobri zahtev Velike Britanije za odlaganjem Bregzita, sada zakazanog za 31. oktobar.

Neki spekulišu da bi Britanija mogla da dobije i duži rok ali ističu da bi do sredine 2020. sve trebalo da bude gotovo, pored ostalog i zbog novog sedmogodišnjeg budžeta EU. Istovremeno niko ne želi da bude krivac za štetu od Bregzita bez sporazuma. Tusk je na Tviteru naveo da će pozvati 27 članica EU da pomere rok. London je tražio tromesečno odlaganje, do kraja januara 2020. To je učinjeno nakon što je parlament usvojio zakon kojim primorava premijera Borisa