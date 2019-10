I danas sunčano i toplo

Glas Zapadne Srbije pre 41 minuta

U Srbiji, posle svežeg jutra, sunčano i toplo vreme s temperaturama znatno iznad proseka za ovo doba godine, saopštio je Hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS). Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura u većini mesta četiri do 10 stepeni, u Beogradu i južnom Banatu do 14, a najviša od 25 do 29. Narednih sedam dana nastavak Miholjskog leta - jutra sveža, danju pretežno sunčano i toplo s najvišim temperaturama od 23 do 30 stepeni. GZS/ Tanjug