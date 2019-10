Sutra sunčano i toplo

Novi magazin pre 46 minuta | Beta

Vreme u Srbiji sutra će biti sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Jutarnja temperatura od dva do 10, a najviše dnevna od 24 do 29 stepeni. U Beogradu će biti sunčano i toplo, s temperaturom od 15 do 28 stepeni. Narednih dana će biti sunačno i toplo, a tek od utorka se očekuje zahlađenje s kratkotrajnim padavinama. Biometeorološka prognoza za četvrtak, 24. oktobar 2019: Nastavlјa se period sa povolјnim uticajem biometeoroloških prilika za većinu hroničnih bolesnika i osetlјivih osoba. Izvestan oprez se savetuje astmatičarima u