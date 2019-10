Snouden: Kritikujem Moskvu iako sam ovde "zarobljen"

B92 pre 1 sat | Tanjug

Bivši americki obaveštajac i uzbunjivać Edvard Snouden, kojem je dodeljen azil u Rusiji, izjavio je da je on kritičar politike Moskve.

On dodaje i da veruje da je "zarobljen" u Rusiji jer su mu SAD poništile pasoš. "Bio sam dugogodišnji kritičar ruske vlade. Kritikovao sam ruskog predsednika po imenu, ruski zakon o nadzoru. Vidite, to mi ne olakšava život, zarobljen sam u zemlji koju ja nisam izabrao", rekao je Snouden u intervjuu za podkast Džo Rogan Ekspiriens. On je podsetio da je bio na putu za Latinsku Ameriku kada je američka vlada poništila njegov pasoš, što ga je "zarobilo u Rusiji",