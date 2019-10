Šta Vučić očekuje od novog američkog ambasadora

B92 pre 4 sata | Beta, Tanjug

Predsednik Aleksandar Vučić kaže da od novog američkog ambasadora u Srbiji Entonija Godfrija ne očekuje ništa drugo osim da će zastupati interese svoje zemlje.

Kako je dodao, očekuje to kao što i mi zastupamo interese svoje države "Imali smo dobar otvoren razgovor jutros i to je sve", rekao je Vučić novinarima upiatan za očekivanja od novog ambasadora SAD u Srbiji. Godfri je juče stigao u Beograd, a danas je predsedniku Srbije predao akreditivno pismo. "To je kao kad me pitate šta očekujem od ambasadorke Kine Čen Bo, a očekujem da je vidim svaki dan, da razgovaramo o svim važnim pitanjima i da nešto dobro uradimo za