Uživajte u nezapamćeno toplom oktobru: Zahlađenje s kišom stiže u utorak, danas do 29 stepeni

Kurir pre 1 sat

BEOGRAD - U Srbiji će i danas biti sunčano i toplo, s najvišom dnevnom temperaturom do 29 stepeni, a prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, od utorka se očekuje zahlađenje s prolaznom kratkotrajnom kišom. Jutro će biti sveže, ponegde s kratkotrajnom maglom. U toku dana biće sunčano i toplo. Najniža temperatura od dva do 10 stepeni, a najviša od 24 do 29 stepeni. I u Beogradu će biti sunčano i toplo. Najniža temperatura oko 15, a najvisa oko 28 stepeni. Prema