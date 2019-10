U Pirotu uhapšen šumar zbog mita

RTV pre 4 sata | FoNet

NIŠ - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su Lj.M. (1964) zbog sumnje da je primio mito.

On se sumnjiči da je u svojstvu šumara u Šumskom gazdinstvu Pirot od oštećenog zahtevao i primio 350 evra, kako ne bi protiv njega podneo prijavu zbog bespravne seče državne šume u ataru jednog sela u okolini Pirota. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Nišu, dodaje se u saopštenju.