Letnji vikend pred nama, a nedelja traje i sat duže: Sledeća 3 dana i do 27 stepeni, a u sredu obrt! Čak 20 stepeni manje

Kurir pre 6 sati

BEOGRAD - U Srbiji će danas, posle svežeg, ponegde i maglovitog jutra, tokom dana biti sunčano i toplo.

Najniža temperatura od jedan do 10 stepeni, a najvisa dnevna od 22 do 27, saopšto je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu, posle svežeg jutra, tokom dana sunčano i toplo. Najniža temperatura od šest do 13, najviša dnevna oko 25 stepeni. U Srbiji će do utorka biti pretežno sunčano i toplo. U utorak uveče i tokom noći na severu i zapadu, a u sredu i u ostalim predelima naoblačenje i zahlađenje, mestimično s kišom. Zatim, promenljivo i sveže.