Edi Rama najavio tužbu protiv Ramuša Haradinaja

Albanski premijer Edi Rama najavio je da će tužiti odlazećeg kosovskog premijera Ramuša Haradinaja zbog klevete da će "zajedno sa Vučićem i Tačijem podeliti deset milijardi evra od podele Kosova".

"Gospodin (Ramuš Haradinaj) moraće da dođe pred sud Kosova i dokaže optužbu o 10 milijardi koje bismo podelili ja, predsednik Tači i predsednik Srbije, Vučić", rekao je Rama sinoć u emisiji Mišljenje na TV Klan, prenosi Gazeta metro. Rama tvrdi da to nije prvi put da Haradinaj "laže" o njemu. "Beskrupulozno je slagao kad smo se vratili iz Berlina, rekavši da sam u to vreme u Berlinu ja vršio veći pritisak nego drugi da se ukinu takse. Nikad mu to nisam rekao, rekao