Danas sunčano i toplo, do 27 stepeni

Blic pre 6 minuta | Tanjug

U Srbiji će danas tokom dana biti sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom od 22 do 27 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutro će biti sveže, ponegde i maglovito, a vetar slab i promenljiv. Jutarnja temperatura će se kretati od 1 do 12 stepeni. U Beogradu će biti sveže jutro, tokom dana sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom oko 24 stepena. Vetar će biti slab i promenljiv, jutarnja temperatura će se kretati od 5 do 11 stepeni. Do utorka će u Srbiji biti sunčano i toplo. U utorak posle podne i uveče na severu i zapadu, a u sredu i četvrtak i u ostalim krajevima naoblačenje,