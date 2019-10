RHZS: I dalje sunčano i toplo, od srede oblačno i hladnije

Dnevnik pre 2 sata | Tanjug

BEOGRAD: U Srbiji će sutra posle svežeg jutra, biti sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeoroloških zavod Srbije.

Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od jedan do 11 stepeni, najviša dnevna od 23 do 27. U Beogradu posle svežeg jutra, tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od šest do 11, najviša dnevna oko 25 stepeni. U ponedeljak pretežno sunčano uz malo nižu temperaturu. Slaba kiša se očekuje od utorka pre podne, uz dalji pad temperature. Od srede do kraja sedmice pretežno oblačno u svim krajevima, povremeno s kišom i osetno hladnije.