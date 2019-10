Ubistvo kod Sombora: Metalnom šipkom presudio starijem muškarcu

Mondo pre 2 sata | mondo.rs

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru uhapsili su R.L. (1976) iz Čonoplje, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo. Sumnja se da je on 25. oktobra, sa više udaraca metalnom šipkom, usmrtio sedamdesetpetogodišnjeg muškarca, saopštila je Policijska uprava u Somboru. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru.