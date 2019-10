SZS: Ponudićemo građanima treću opciju rekonstrukcije Starog savskog mosta na društvenim mrežama

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Predsednik beogradskog odbora Stranke slobode i pravde Marko Bastać kazao je danas da će u narednim danima Savez za Srbiju (SZS) ponuditi građanima i treću opciju rekonstrukcije Starog savskog mosta i da će putem društvenih mreža, kao i na sajtu SZS moći da glasaju između tri opcije.

Bastać je na konferenciji na Starom savskom mostu istakao da bi premeštanje tog mosta u park Ušće koštalo građane 15 miliona evra, dok bi premeštanje mosta na drugu lokaciju kao pešačko-biciklistički most koštalo 14 miliona evra i dodao da oni nude treću opciju "jer brinu o novcu građana". Šef odborničke grupe Saveza za Srbiju u skupštini grada Nikola Jovanović ocenio je Savski most kao "savršeno funkcionalan" i kazao da taj most skraćuje put tramvajem od starog do