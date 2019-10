Đurić: SNS za 11 godina napravila preokret u Srbiji

RTV pre 31 minuta | Tanjug

BEOGRAD - Srpska napredna stranka danas obeležava 11 godina od osnivanja, a potpredsednik Glavnog odbora te stranke Marko Đurić kaže da je SNS za 11 godina prerasla u pravi pokret narodne bune protiv onih koji su zemlju razorili prethodnih decenija.

"Bune protiv onih koji su do 2012. godine ugasili 4.000 fabrika u Srbiji, doveli do jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, odnosno nisu reagovali na to na adekvatan način, nisu učinili sve što je trbalo da bi se to sprečilo...bune protiv onih koji su institucije ove zemlje tajkunizovali", rekao je Đurić gostujući na Pinku. On je istakao da je SNS za 11 godina postojanja uspela da zaustavi te procese razaranja Srbije i istakao da je predsednik Srbije