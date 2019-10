EU će malo sačekati Džonsona

B92 pre 1 sat | Tanjug

Britanski premijer Boris Džonson odgovoriće na ponudu EU da odloži Bregzit za tri meseca, nakon što se upozna sa svim detaljima.

Ovo je izjavio je njegov portparol, prenosi Rojters. Ranije u ponedeljak objavljeno je da je EU pristala da odloži Bregzit do 31. januara sledeće godine, samo tri dana pre nego što je on trebalo da se sprovede. Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk napisao je na Tviteru da se 27 zemalja članica EU složilo da prihvate "zahtev Velike Britanije za fleksibilnost Bregzita do 31. januara 2020. godine". Izraz fleksibilnost znači da će Velika Britanija moći da napusti