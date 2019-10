Danas do 25 stepeni, od srede zahlađenje

Blic pre 2 sata | Tanjug

U Srbiji će danas posle svežeg jutra, tokom dana biti sunčano i toplo.

Jutarnja temperatura biće od dva do devet, a najviša dnevna od 18 do 25 stepeni, saopštio je RHMZ. U Beogradu će jutro biti sveže, a tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od pet do devet stepeni, najviša dnevna oko 23 stepena. Prema izgledima vremena do kraja sedmice, u utorak pre podne i sredinom dana u Vojvodini i na zapadu zemlje oblačno, mestimično s kišom, a posle podne i uveče i u jugozapadnim i centralnim delovima zemlje, uz pad temperature. Od