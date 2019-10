Sukobi u Bagdadu: Dvoje poginulo, 105 povređenih

RTV pre 3 sata | Tanjug

BAGDAD - U sukobima sa snagama bezbednosti u Bagdadu ubijena su najmanje dva demonstranta, a 105 je povređeno danas kada se antivladinim protestima pridružilo na hiljade studenata i učenika.

Među povređenima je i 17 studenata, prenosi AP. Vlada je prethodno naložila školama i univerzitetima da rade normalno, a uveden je i policijski čas od ponoći do šest sati ujutru u Bagdadu. Glavno mesto okupljanja u Bagdadu je trg Tahrir, a bezbednosne snage ispalile su suzavac i šok bombe kako bi sprečile demonstrante da pređu glavni most koji vodi do Zelene zone, gde je sedište iračke vlade i stranih ambasada. Više od 200 ljudi poginulo je u protestima ovog meseca.