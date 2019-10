Pirot: Požarom nisu ugroženi naseljeni delovi Stare planine (VIDEO)

Vesti online pre 1 sat | Vestionline, Tanjug

Sreten Savov, iz Štaba za vanredne situacije Pirota, kazao je večeras Tanjugu da je Grad Pirot sve svoje resurse stavio na raspolaganje vatrogasnim snagama koje se bore protiv vatrene stihije na Staroj planini.

Savov je kazao da je, nakon celodnevnog obilaska terena, konstatovano da za sada nisu ugroženi naseljeni delovi Stare planine, pre svega sela Topli Do i Dojkinci, kao i da je Pirot stavio na raspolaganje vatrogasnim snagama Planinarski dom kod sela Dojkinci. Što se tiče kritičnih mesta, ona su locirane i vatrogasne jedinice iz cele Srbije uspele su da zaustave vatru na nekih 10 do 20 kilometara od naseljenih mesta, tačnije od sela Topli Do i Dojkinci, naveo je