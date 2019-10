Horor U Australiji: Dvojicu britanskih turista napala ajkula! U jednom trenutku su ronili, a onda je voda postala krvava! (foto, video)

Kurir pre 2 sata

Dvojica britanskih turista teško su povređena u napadu ajkule, dok su ronili na Velikom koralnom grebenu u Australiji, saopštili su danas zvaničnici.

Ajkula je jednom od turista odgrizla stopalo, dok je drugome izgrizla nogu. Mladići stari 22 i 28 godina ronili su na ostrvima Vitsandej kada se dogodio napad, prenosi AP. British tourist has a FOOT bitten off and another is seriously injured after the pair are mauled by a shark https://t.co/kEMSQm1M73 pic.twitter.com/qQyBv4HmfP — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 29, 2019 Spasioci su ih prevezli čamcem 11 kilometara do grada Ajrli Bič na kopnu, a zatim su