Bukte požari na jugu: Gori drveće i nisko rastinje, 200 vatrogasaca na terenu /video/

Dok vatrogasci pokušavaju da se izbore sa požarom na Staroj planini koji bukti od nedelje, na jugu Srbije buknula su još dva požara — u Trgovištu i kod Prokuplja. Nekoliko požara zabeleženo je i u Jablaničkom okrugu. U akciji gašenja angažovano je više od 200 vatrogasaca. Meštani nisu ugroženi.

U delu opštine Trgovište proglašena je vanredna situacija zbog požara. Na teritoriji opštine Trgovište vatra je zahvatila nisko rastinje i drveće na planinskom području opštine, ka susednom Bosilegradu. Na planini Vidojevici, kod Prokuplja, gori više od 30 hektara šume i niskog rastinja. PRAY FOR STARA PLANINA!!!! @manuchao The village that you have visited few days ago is in danger as well as the whole Stara Planina pic.twitter.com/4rpnXtneeN — Snowhite