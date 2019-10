Kraj miholjskog leta: Sutra oblačno i hladnije, posle podne moguća kiša

Večernje novosti pre 7 sati | Tanjug

Sutra će u Srbiji biti umereno do potpuno oblačno vreme, pre podne na severu, a sredinom dana i posle podne i u većini krajeva mestimično sa kišom

Sutra će u Srbiji biti umereno do potpuno oblačno vreme, pre podne na severu, a sredinom dana i posle podne i u većini krajeva mestimično sa kišom. Samo će se na jugu zemlje zadržati promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -1 na jugoistoku do 10 stepeni na severu, a najviša dnevna od 12 na severu do 23 stepena na jugoistoku zemlje. I u Beogradu umereno do potpuno oblačno, svežije, posle