Danas oblačno i hladnije, povremeno sa kišom

Blic pre 3 sata | Tanjug

U Srbiji će danas biti umereno do znatno oblačno i hladnije.

Ujutru i pre podne u centralnim, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima mestimično će padati slaba kiša. Vetar slab i umeren, severni, severoistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 11, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. I u Beogradu sutra umereno do znatno oblačno i hladnije, povremeno sa slabom kišom, uglavnom posle podne i uveče. Vetar slab i umeren, severni. Jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna oko 11 stepeni. U četvrtak pretežno oblačno, mestimično sa