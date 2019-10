Danas oblačno i hladnije vreme u Srbiji

Novi magazin pre 4 sata | Beta

U Srbiji će danas biti umereno do znatno oblačno i hladnije vreme, mestimično sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Severni-severoistočni vetar biće slab do umeren. Jutarnja temperatura biće od četiri do 11 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od deset do 15. I u Beogradu će danas vreme biti umereno do znatno oblačno i hladnije, povremeno sa slabom kišom, uglavnom od popodneva. Severni vetar biće slab do umeren. Jutarnja temperatura biće oko sedam, a najviša dnevna oko 11 stepeni Celzijusa.