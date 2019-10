Smrtonosna tuča na pijaci, obračun u bolnici, policajac sprečio drugo ubistvo

Politika pre 40 minuta

Subotica - Jedan muškarac je ubijen na pijaci u Subotici, nakon što je u tuči izboden nožem, rečeno je Tanjugu u MUP-u.

Kako je rečeno, do tuče na subotičkoj pijaci došlo je oko 11.30 sati, a dve osobe koje su u tuči povređene prevezene su u subotičku bolnicu, gde je jedan od njih preminuo. U međuvremenu je, kako kažu u MUP, rodbina ubijenog čoveka, kao i deo učesnika u tuči sa pijace, došao u bolnicu, gde je ponovo došlo do incidenta. Povodom ovih krivičnih dela, MUP Srbije je objavio izjavu Nenada Sekulića, načelnika Policijske uprave u Subotici. „Danas oko podneva došlo je do