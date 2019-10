Dačić o slučaju Bitići: Rezolucija Kongresa vid pritiska, neće uticati na odnos

RTV pre 3 sata | Tanjug

BEOGRAD - Rezolucija kojom Predstavnički dom američkog Kongresa traži da se reši slučaj ubistva braće Bitići neće uticati na odnose Srbije i SAD tvrdi ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.

"Sa političkog aspekta rezolucija Predstavničkog doma neće imati posledice da ćemo prekinuti odnose sa SAD, ali to pokazuje da oni ne odustaju. To jeste jedan vid pritiska, ali to je kod nas kontraproduktivno", rekao je Dačić. On je sinoć gostujući na RTS rekao i da je ubistvo braće Bitići nesumnjivo težak zločin, da počinioci treba da budu kažnjeni, ali da to ko je odgovoran nikako nije stvar političke odluke. Šef srpske diplomatije kaže da je Srbiji u interesu da