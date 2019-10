"Natho i Suma su imali normalnu raspravu, nisu se svađali"

B92 pre 7 sati | B92, Sportski žurnal

Generalni direktor Partizana Miloš Vazura je govorio za Sportski žurnal o situaciji u klubu posle poraza od Čukaričkog.

U medijima su se pojavile informacije da će trener Savo Milošević napustiti to mesto, ali je funkcioner beogradskog kluba to demantovao. "Savo nije rekao igračima da odlazi. Planiramo da on bude trener dve, tri, četiri godine", rekao je Vazura. On je istakao da su oscilacije prirodna pojava za ekipu koja je formirana letos. "Pojačaćemo se na zimu i nastaviti borbu za titulu, kup i Evropu", dodao je Vazura. Mediji su takođe prenosili i da je u poluvremenu utakmice