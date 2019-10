Vučić: Mir, stabilnost i saradnja u regionu prioriteti Srbije

B92 pre 7 sati | Tanjug

Regionalna saradnja, jačanje odnosa sa susedima i nastavak politike pomirenja predstavljaju naše spoljnopolitičke prioritete navodi predsednik Aleksandar Vučić.

On je to izjavio sastanku sa predstavnicima Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Srbije i Evropske unije (POSP). Vučić čestitao je Tanji Fajon na izboru za predsednicu delegacije Evropskog parlamenta pri parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje Srbije i EU. On je pozitivno ocenio dogovor lidera zemalja članica o nosiocima najznačajnih funkcija u EU i izrazio nadu da će institucije EU i u novom sastavu nastaviti da podržavaju politiku